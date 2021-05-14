HyperX, VALORANT Şampiyonlar Turu’nun Global Kurucu Ortağı oldu

Riot Games Global Espor Ortaklıkları ve İş Geliştirme Başkanı Naz Aletaha yaptığı konuşmasında; “En yeni ortağımızı VCT ’ye davet etmekten heyecan duyuyoruz. HyperX, VALORANT Champions Tour’un resmi Klavye, Fare ve Mousepad Ortağı olarak aramıza katılıyor. Onları ağırlamaktan ve Reykjavik ve ötesinde gerçekleşecek etkinliklerimizde bizleri destekleyen harika ürünlerini kullanacak olmaktan dolayı mutluyuz.” dedi.

VALORANT, 2020'nin en hızlı büyüyen esporu olarak kendini kısa sürede kanıtladı. Riot Games, rekabet ortamını desteklemek amacıyla Challengers, Masters ve Champions kategorileri olmak üzere üç seviyeli rekabetin yer aldığı, yıl boyu sürecek global çapta bir etkinlik olan VALORANT Şampiyonlar Turunu başlattı. Takımlar, bölgesel olarak gerçekleşecek Challengers etkinliklerinde rekabet edecek, ardından Champions klasmanında yer alabilmek için uluslararası Masters etkinliklerinde yarışacaklar. İki hafta sürecek turnuvada bir takım, VALORANT Dünya Şampiyonu olacak. Sezon boyunca sürecek yarışma turları, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Asya ve Avustralya 'da gerçekleşecek.

HyperX Global Oyun Ortaklıkları Başkanı Jessany Van't Hoff, “Riot Games’in Valorant Champions Tour’u ile ortaklık yapmaktan heyecan duyuyoruz” diyerek sözlerine şöyle devam etti. “VALORANT neredeyse iki yıl içinde büyük bir oyuncu topluluğu oluşturdu ve şimdi ise global bir espor turnuvasına dönüştü. HyperX ise on yıldan fazla bir süredir profesyonel e-spor takımlarına ve turnuvalarına sponsor olmakta. Edindiğimiz deneyim ve bilgi, Alloy oyun klavyeleri ve Pulsefire oyun fareleri dahil olmak üzere ödüllü oyun çevre birimleri serimizin gelişiminde kendini gösterdi. Bu geleneğimizi sürdürdüğümüz ve tüm oyuncuların HyperX ile daha iyi oyun oynamalarını sağladığımız için heyecanlı ve mutluyuz.” dedi.

Hürriyet