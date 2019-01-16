Oyuncu aksesuarı denildiğinde akla gelen isimlerden biri olan HyperX, yeni ürün gamıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Pulsefire Core tasarım anlamında Pulsefire FPS'ten farklı gözüken bir fare. FPS modelinin ergonomik tasarımı yerine bu modelde simetrik bir tasarım tercih edilmiş. Pratikte solak takipçilerimiz bu duruma sevineceklerdir ancak farenin sağ tarafında tuş olmaması sebebiyle bu simetri biraz lafta kalıyor.

Bunun dışında tasarımda dikkat çeken diğer konu da HyperX logosunun RGB destekli bir aydınlatma ile ışıklandırılmış olması. Kullanırken elinizin altında kalsa da abartı RGB süslemeleri sevmeyenlerin hoşuna gidecektir.

Pulsefire FPS'e göre daha küçük ve daha hafif olan fare 87 gramlık ağırlığı ile eli büyük olmayanlar için bile rahat bir kullanım vadediyor. Üst modelde bulunan deri yan kaplamalar ise bu modelde yerini çizgi şeklindeki sert plastik kaplamalara bırakmış ki bu çözüm de yeterince tutuş sağlıyor.

Teknik tarafa bakarsak, bu modelde Pixart'ın yeni giriş seviyesi sensörü olan 3327 kullanılmış. 6200 DPI'a kadar destek veren sensör, 30G hızlanma ve 220 IPS maksimum hız değerleriyle hayli yeterli bir performans sunuyor. NGenuity üzerinden DPI ve ışıklandırma ayarlarını yapabileceğinizi de belirtelim.

Kapsamlı bir inceleme: HyperX Alloy FPS RGB