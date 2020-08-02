Huzursuz bağırsak sendromu kalın bağırsağı etkileyen fonksiyonel bir sindirim problemidir. İrritabl bağırsak sendromu (IBS), hassas bağırsak sendromu veya spastik kolon isimleri olarak da adlandırılır. Toplumun yaklaşık % 15'ini etkileyen yaygın bir hastalıktır. Belirtileri arasında kramp, ağrı, şişkinlik, şişkinlik, ishal ya da kabızlık veya her ikisi bulunur. Tedavisi uzun vadede yönetilmesi gereken kronik bir durumdur. Semptomlar genellikle hafiftir ve sadece birkaç hastada ciddi semptom ve şikayetler vardır. Çoğu hastada semptomlar diyet, yaşam tarzı ve stres yönetimi ile kontrol edilebilir. Çok şiddetli şikayetler ilaç gerektirir. Huzursuz bağırsak sendromu bağırsak içinde yer alan dokularda farklılaşmalara sebep olmaz veya kolorektal kanser riskini arttırmaz.

Huzursuz bağırsak sendromu nedir?

Huzursuz bağırsak sendromu, fonksiyonel gastrointestinal bozukluklar olarak bilinen durumlardan biridir. Fonksiyonel sindirim problemlerinde bağırsak fonksiyonlarında bir anormallik vardır. Ancak, yapılan testler normaldir ve yapısal bir kusur tespit edilememiştir. İrritabl bağırsak sendromu gençlerde görülen bir hastalıktır. Diğer bir deyişle huzursuz bağırsak sendromu 45 yaşın altındaki bireylerde daha sık görülür.

Huzursuz bağırsak sendromunun ortaya çıkma sebebi hala kesin olarak bilinmemektedir. Ancak gelişiminde rol oynadığı düşünülen çeşitli faktörler vardır. Bunlar:

Bağırsak kaslarında anormal kasılmalar olabilmektedir. Bağırsakların duvarları, yiyecekleri sindirim sisteminden geçerken büzülen kas katmanları ile kaplıdır. Normalden daha fazla ve daha uzun kasılmalar gaz, şişkinlik ve ishale neden olabilir. Zayıf kasılmalar gıda geçişini yavaşlatabilir ve sert ya da kuru dışkılamaya neden olabilir.

Sindirim sisteminde yer alan sinirlerde anormallikler, normal olarak karın gazı veya dışkı nedeniyle gerildiğinde daha büyük sorunlara yol açabilir. İnsan beyni ile bağırsaklar arasındaki kötü koordine edilmiş sinyaller, vücudun sindirim sürecinde meydana gelen farklılıklara fazla tepki vermesine neden olarak ağrı, ishal ya da kabızlık gibi şikayetlere yol açabilir.

Bağırsaklarda iltihap sorunları da olmaktadır. Bazı hastaların bağırsaklarında normalden daha fazla sayıda bağışıklık sistemi hücresi bulunmaktadır.

Huzursuz bağırsak sendromu, bakteri veya virüslerin neden olduğu ciddi bir ishal rahatsızlığından (gastroenterit) sonra gelişebilir. Ayrıca bağırsaklardaki bakteri florasında bozulma dengesinin bir sonucu olarak görülen aşırı bakteri büyümesi ile de ilişkili olabilir.

Mikroflora ve bağırsakta sağlıkta önemli bir rol oynayan faydalı bakterilerdir. Çalışmalar, spastik kolon hastalığı olan hastalarda mikrofloranın bozulduğunu bulmuştur.

Huzursuz bağırsak sendromu belirtileri nelerdir?

Öncelikle huzursuz bağırsak sendromu belirtileri değişkendir ve her hastada farklı şiddette ortaya çıkar. En yaygın semptomlar arasında:

- Dışkılamadan sonra tipik olarak tamamen veya kısmen kaybolan karın ağrısı, kramp veya şişlik,

- Aşırı gaz,

- İshal veya kabızlık: bazı hastalarda ardışık ishal ve kabızlık nöbetleri,

- Dışkıda mukus.Huzursuz bağırsak sendromlu hastalar, semptomların ve şikayetlerin daha kötü olduğu ve tamamen kaybolduklarında dinlenme dönemleri geçirir.

Huzursuz bağırsak sendromu tedavisi nasıl yapılır?

Neredeyse tüm hastalarda semptomları tedavi ile kontrol etmek mümkündür. Ancak herkesin işe yarayan tek bir tedavi yöntemi yoktur. Hasta için doğru tedavi planını bulmak için doktorla birlikte çalışmak önemlidir. Semptomları tetikleyen faktörlerden kaçınmak, sağlıklı bir diyet oluşturmak ve egzersiz yapmak gibi yaşam tarzı değişiklikleri tedavide ana faktörlerdir.

Huzursuz bağırsak sendromu testi nasıl yapılır?

Huzursuz bağırsak sendromu için uygulanan belirli bir test bulunmamaktadır. Görülen belirtilere göre hastalığa tanı konulur ve hem diyet hem de ilaçlar yardımı ile huzursuz bağırsak sendromuna karşı tedbirler alınır.

Huzursuz bağırsak sendromu tedavi edilmezse ne olur?

Huzursuz bağırsak sendromu insan hayatını oldukça fazla etkileyen bir rahatsızlık olduğu için acilen tedaviye başlanılması gerekmektedir. Diğer türlü bir durumda, yenilen yemeklerden içilen sıvılara kadar her şey insana acı vermeye başlayacaktır. Sürekli olarak bir sıkışıklık hissi ve ağrı bağırsaklarınızda dolanacaktır. Bu durumda yaptığınız işlere odaklanmakta zorluk çekersiniz ve başka işler ile meşgul olamazsınız.

Huzursuz bağırsak sendromunun birçok nedeni bulunabilir. Bunların arasında psikolojik nedenlerde bulunmaktadır. Bu nedenle tedavilerden kaçmak yerine sadece mutlu olmaya çalışmak bile huzursuz bağırsak sendromundan kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Hayat kalitenizin birden arttığınız sizlerde göreceksiniz.