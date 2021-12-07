Huzursuz bacak sendromu tedavi edilebilir mi?

Huzursuz bacak sendromu, bireylerin rahatsız edici duyumlar nedeniyle bacaklarını hareket ettirmek için kontrol edilemeyen dürtü veya ihtiyaç duyduğu kronik bir hareket bozukluğudur. Bu genellikle geceleri uyurken, otururken veya uzanırken görülür. Huzursuz bacak sendromu her yaşta başlayabilir ve genellikle yaş almayla beraber kötüleşir. Uyku düzenini bozacak düzeye ulaştığında günlük aktivitelerde zorlanmaya neden olabilir.

Huzursuz bacak sendromu çocukluk dahil her yaşta ortaya çıkabilir

Huzursuz bacak sendromu, kadınlarda erkeklerden daha sık görülür. Huzursuz bacak sendromunun özellikle 40 yaş altı olgularda aileden geldiğine inanılmaktadır. Bununla birlikte, hamilelik veya benzeri hormonal değişiklikler, geçici olarak huzursuz bacak sendromu semptomlarını şiddetlendirebilir.

Bazı kadınlar, özellikle hamileliğin son döneminde ilk kez huzursuz bacak sendromu semptomları yaşayabilir. Bu durumda hormonal denge normale döndüğü için semptomlar genellikle doğumdan sonra kaybolur.

Huzursuz bacak sendromunda tanı ve tedavi yöntemleri

Huzursuz bacak sendromunun neden olduğu uyku bozuklukları bireyin yaşam kalitesini etkileyebilir.

Genellikle rahatsız edici duyguların eşlik ettiği güçlü, genellikle karşı konulmaz bir bacak hareket ettirme dürtüsü, oturma veya yatma gibi dinlenme sırasında başlayıp kötüleştiğinde, huzursuz bacaklar teşhis edilebilir ve bu durum gece boyunca giderek kötüleşebilir.

Sendrom tanısı için uzman hekim ilk olarak fiziksel ve sinir sistemi muayeneleri yapacaktır. Bununla birlikte diğer olası nedenleri dışlamak için demir eksikliğini ölçmek için özel bir kan testi isteyebilir.

Doktor muayene sonuçları, huzursuz bacak sendromunu ve demir eksikliği gibi diğer hastalıkları doğrularsa, bu durumu tedavi etmek semptomları büyük ölçüde azaltacaktır. Bireyin huzursuz bacak sendromu ile ilişkili ayrı bir tıbbi durumu yoksa, tedavi genellikle ilk adım olarak yaşam tarzı değişikliklerine dayanır. Bu değişiklikler istenen etkiyi sağlamazsa, doktor ilaç yazabilir.

Huzursuz bacak sendromunu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar genellikle diğer hastalıkları tedavi etmek için geliştirilmiş ilaçlardır ve bacak huzursuzluğunu azaltmak için kullanılabilir. Bunlara beyindeki dopamin seviyelerini artıran ilaçlar, kalsiyum kanallarını etkileyen ilaçlar, kas gevşeticiler ve uyku hapları dahildir. Ayrıca tedavisinde nöral terapi de oldukça yüz güldüren sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır.