Huzursuz bacak sendromu, uzun süreli kronik bir hastalıktır. Kişilerin uyku düzenlerini bozduğu için uyku hastalığı olarak da bilinir. Hastalar, kendilerini bildiklerinden beri bacakları ağrıyordur ve bacaklarında dolgunluk hissediyorlardır.

Huzursuz ayak bacak sendromu nedir?

Huzursuz bacak sendromu, yaygın olarak görülen sinir sistemi hastalıklarındandır. Sendromun görüldüğü kişilerde özellikle dinlenme durumunda bacaklarda, ayaklarda ve bazen de kol bölgesinde rahatsızlık hissi ortaya çıkıyor.

Hastaların şikayetleri genellikle akşam saatlerinde ve bacaklarda ortaya çıkıyor. İlerleyen durumlarda gün içinde uzun süreli oturma ve istirahat dönemlerinde de kendini gösterebiliyor. Sendromun bir özelliği de hastalar hareket etmeye başladıklarında, şikayetlerin azalmasıdır.

Hastalığın hangi nedenlerden dolayı tam olarak belirlenemiyor. Genetik faktörler birinci neden olarak kabul ediliyor. Bunun dışında yapılan araştırmalar, demir eksikliği görülen kişilerde bu sendromun daha sık görüldüğünü gösteriyor. Kandaki veya beyindeki demir eksikliği bu hastalığı tetikleyebiliyor.

Huzursuz bacak sendromu idyopatik ve seconder olmak üzere 2 alt gruba ayrılıyor. İdyopatik huzursuz bacak sendromunda hastalığın tam olarak nedeni bilinmiyor. Bu grupta da genetik ve genetik olmayan şekilde kendi alt grupları bulunuyor.

Seconder (ikincil tip) huzursuz bacak sendromunda şikayetler, başka bir hastalık nedeniyle kendini gösteriyor. Yani, polinöropati, böbrek hastalığı, parkinson, anemi, gebelik, vitamin veya mineral eksikliği veya bazı romatizmal hastalıklar huzursuz bacak sendromunu ortaya çıkarabiliyor.

Huzursuz ayak bacak sendromu belirtileri nelerdir?

* Bacak ve ayaklarda huzursuzluk hissi

* Huzursuzluğun verdiği rahatsızlıktan dolayı sürekli hareket etme isteği

* Geceleri artış gösteren ağrı ve rahatsızlık hissi

* Ağrı hissedilen bölgenin hareket ettirilmesi sonucunda ağrının kısa süreliğine azalması

* Bacaklarda istem dışı seğirmeler

Huzursuz ayak bacak sendromu testi nasıl yapılır?

Hastalığın tanısı için farklı testler yapılıyor. Bunlar; demir eksikliği tespiti için kan testleri yapılıyor. Hastadan kan alınarak, laboratuarda inceleniyor. Kan testlerinde anemi, diyabet veya böbrek fonksiyonları inceleniyor.

Tiroid hormonunun seviyesi için hormon testi uygulanabiliyor. Uyku apnesinin olup olmadığını anlamak için uyku testleri yapılıyor. Polisomnografi (PSG) testinde hasta bütün gece boyunca uyurken, uyku sırasındaki bacak hareketleri takip ediliyor. Uyku sırasında, 4-90 saniyelik intervallerde, 0,5-5 sn süren 4 ardışık hareket tespit edildiğinde 1 puan veriliyor. Tüm gece boyunca 15 puan ve üzeri ardışık hareket tespit edildiğinde tanı konuluyor.

Suggested Immobilisation Testinde; hasta bir saat boyunca 45° eğimli bir yatakta uyanık ve bacaklarını germiş olarak uzanıyor. Bu testte, yüzeysel EMG ile bacak kaslarından kayıt alınıyor. Periyodik ekstremite hareketlerin ortaya çıkıp çıkmadığı gözleniyor

Huzursuz ayak bacak sendromu tedavisi nasıl yapılır?

Tedaviye başlamadan bu sendromu tetikleyen hastalıklar tespit edilip, tedavi ediliyorlar. Bu hastalık/hastalıklar ortadan kaldırılınca huzursuz bacak sendromundaki septomlarda iyileşme görülebilir. İyileşme görülmese bile verilecek ilacın dozunun düşürülmesine faydası dokunacaktır.

Hafif düzeyde şikâyetleri olan hastalar için ilaçtan önce hafif-orta dereceli fiziksel aktivite, sıcak banyo uygulamaları öneriliyor. Yatak odanızın sıcaklığı normal, pijamalarınızın rahat olması önemlidir. Aynı saatte uyuyup, aynı saatte uyanmalısınız. Mümkünse gündüzleri uyumamaya çalışmalısınız. Semptomları arttıran kafein, nikotin, alkol, antihistaminik, antidopaminerjik aktivite gösteren antiemetik, antipsikotik ve antidepresanlardan kaçınmalısınız.

Orta ve ileri düzeyde şikayeti olan hastalarda ilaç tedavisiyle uyku düzeni sağlanmaya çalışılıyor. Hastalara, vücutta dopamin düzeyini artırıcı ilaçlar veriliyor. İlaç tedavisi, şikayetleri azaltmıyorsa metadone, karbamazapin ve gabapentin gibi ilaçlar verilebiliyor. Bu ilaçlarla birlikte C ve E vitaminleri takviyesi de yapılabiliyor.

Huzursuz ayak bacak sendromu tedavi edilmezse ne olur?

Husursuz bacak sendromu insanların yaşam kalitelerini olumsuz etkileyen nörolojik bir hastalıktır. Bu hastalığa yakalananlar düzenli ve kaliteli uyku uyuyamadıkları için stresli, gergin olup, depresyona girebiliyorlar. Sadece uyurken değil, yolculuklarda da nüksettiği için hayatınızı çekilmez kılabiliyor.

Huzursuz bacak sendromunu tedavi ettirmediğinizde, gündüz vakitlerinde aşırı uyku ihtiyacınız doğacaktır. Uyku bölünmesi nedeniyle günlük ve sosyal ilişkilerinizde büyük sıkıntılar yaşarsınız.