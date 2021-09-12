Huzurlarınızda süper Batshuayi

7'de Pjanic'in enfes pasında ceza sahasında bekletmeden vuruşunu yapan Batshuayi, Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı. İkinci yarıda da boş durmayan tecrübeli forvet, 51'de Malatya kalecisi Abdulsamed Damlu'ya atılan geri pasında hemen baskıya gitti. Abdulsamed'in uzaklaştırmaya çalıştığı top, 27 yaşındaki yıldıza çarparak ağlarla buluştu! Böylece Batshuayi, Mayıs 2019'dan (Crystal Palace formasıyla Bournemouth filelerine) bu yana ilk kez bir lig maçında iki gol attı.