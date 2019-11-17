Röportaj: Tunç Kayacı

Bir anlamda onun için ‘Mahallenin Çocuğu’ diyebiliz. O da Zonguldak ekolünden geliyor aslında. Aynı Yıldıray Baştürk, Mesut Özil, Kerem Demirbay gibi... Almanya’nın kömür havzası Gerzenkirchen’e gelen Zonguldaklı kömürcülerin torunları. Yani 3. kuşak... Tahmin ettiğiniz gibi Schalke’nin genç yıldızı Ahmed Kutucu’dan bahsediyorum. İsmi anons edildi mi, tüm Schalke tribünlerinden müthiş bir uğultu geliyor. Bunun başlıca sebeplerinden biri orada doğmuş olması, altyapıdan gelmesi... Ahmet Kutucu şimdilerde hamle oyuncusu olarak sonradan oyuna giriyor ama yakın gelecekte Schalke’nin çok şey beklediği ofansif bir yıldız adayı. Biz de A Milli Takım’a çağrılmadan hemen önce Almanya’ya gittik, bir çok gurbetçi yenetekle söyleşi yaptık. Sonrasında Gerzenkirchen’de Ahmet’in evine kadar ulaştık. Annesiyle babasıyla, ağabeyiyle oturup hoş bir sohbet yaptık. Ahmet’in odasına girdik; duvardaki özel resimleri çektik, gelecek planlarını nasıl yaptığının canlı şahidi olduk. Güzel bir ziyaretti, biz sorduk Ahmet Kutucu da tüm samimiyetiyle cevaplar verdi. İşte noktasına virgülüne dokunmadan gerçekleştirdiğimiz röportajımız:

‘Taraftarlar beni çok seviyor’

Schalke’de doğup büyüyen birisi olarak Schalke‘de oynamak nasıl bir duygu?

Çok özel ve güzel bir duygu. Evim stattan 4 kilomekte uzaklıkta. Bu bölge madenciliği ile tanınıyor ve babam da madenci. Okulum stattan bir dakika uzaklıkta. İster istemez bu bölgede herkes futbolcu olmak istiyor ve bu kulüp için oynamak istiyor.

Kısa ve uzun dönem hedefleri ne?

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi, Bundesliga ve Kupa’da 16 kere A Takım için oymama şansı buldum. U19 oyuncusu olmama rağmen... Kısa dönemde hedefim A takımda daha çok tutunmak ve 11 oyuncusu olmak. Uzun dönemde ise elbette şampiyonluklar, Şampiyonlar Ligi... A Milli Takım hayalim ise nihayet gerçekleşti.

Schalke tribünleri, ismin anons edildiğinde müthiş bir destek verdi. Bunu Mainz maçında bizzat gördüm. Ta raftarın bu sevgisini neye bağlıyorsun?

Aslında bunu taraftarlara sormak lazım. Bence bu bölgenin çocuğu olduğum için böyle seviyorlar. Bazen onlarla konuştuğumda, oyun stilimi çok sevdiklerini de söylüyorlar. Çalışkanım ve mücadeleciyim. Her zaman kaleye direkt giden yolu ararım.

‘Bundesliga’da tutunmam lazım’

Kariyer planlamanda bir gün Türkiye var mı?

Henüz 19 yaşındayım ve şu an ileriyi göremiyorum. Önceliğim burada tutunmak. Bundesliga’da devamlı olarak oynamak ve ailemi ve sevdiklerimi gururlandırmak.

Norbert Elgert ismi senin için ne ifade ediyor?

Norbert Elgert benim için çok önemli bir hoca. U17 oyucusu olarak bana güvenerek beni U19’a çekti ve orada bana oynama şansı verdi. Böylece 3 sene üst üste U19 finallerine katıldım. Ayrıca U19 takımına kadar hep 8 numara pozisyonunda görev alırdım. Son senemde bana “Senin gibi bir forvet Almanya’da yok. Seni forvet yaparsak, yıldız olabilirsin” dedi. O benim için dönüm noktasıydı ve 9 numaraya geçtim.

Son olarak vermek istediğin bir mesaj var mı?

Türkiye’den destek çıkan herkese teşekkür ediyorum. Bazı arkadaşlarım milli takım konusunda Almanya’yı seçse de onların kalplerinin bir yani Türkiye’den yana. Yani bu tercih, “Hangi ülkeyi daha çok seviyorsun” anlamına gelmiyor. Mesut Özil de Almanya Milli Takımı’nı seçti ama şu an Ay-Yıldızlı arma ile geziyor.

"Mesut abiyle büyüdüm"

Çok önemli isimler bu takımdan yetişti. Başta Mesut Özil olmak üzere Draxler, Sane gibi. Bu oyuncularla ilgili neler söylersin?

Mesut abi de bizim mahallede büyüdü. Arkadaşları ile top oynarken izlerdim onları ve kendi topumla oynardım. O da benim gibi önce RW Essen’de oynadı ve sonra Schalke 04’e transfer oldu. Aynı okullara gittik, aynı hocalar ile çalıştık. Aynı şekilde Draxler statta oynarken, ben top toplayıcıydım. Leroy Sane’yi zaten kendim de iyi tanıyorum ve ara ara görüşürüz. Halil ve Hamit abiler de bizim mahalleden çıktılar ve büyük kariyer yaptılar. İnsan onların gittiği yolu görüyor ve hedef koyuyor.

Şu an takımda Ozan Kabak ile birlikte 4 Tü rk isim var. Onların varlığı moral olarak destek sağlıyor mu sana?

Geçen sezon sadece Suat ve ben vardık. Ozan’ı zaten milli takımdan tanıyordum ve buraya gelmesine çok sevindim. Levent Mercan da benim gibi genç ve şans buluyor. Takımda herkes ile çok iyi anlaşıyorum. Özellikle geçen sezon en genç oyuncu olarak oynadığım zaman müthiş destek gördüm. Ozan da herkesten aynı desteği görüyor zaten ve herkes ile hemen kaynaştı. Özellikle takımdaki tecrübeli isimler yanımızda.

"Almanya'nın emeğini inkar edemem"

Gelelim kritik soruya: Milli takım tercihi... Süreç nasıl işledi, kararını nasıl verdin? Almanya Futbol Federasyonu’ndan teklif aldın mı?

Ben kararımı Türkiye’den yana kullanmıştım. Artık haber bekliyordum. Şenol hocanın son basın toplantısındaki “Çağıracağız” sözleri de beni çok duygulandırdı. Almanya’nın benim üzerimde emeği büyük. Bunu asla inkar edemem. Özellikle U21 hocası Stefan Kuntz beni çok istedi. Ancak kalbim en başından beri Ay-Yıldız için atıyordu. Onlara da ilgilerinden dolayı teşekkür ettim. 2002 kadrosu gibi burada güzel şeyler başarabileceğimize inanıyorum. Çok iyi bir jenerasyonumuz var. Yurt dışında oynayan bir çok Türk futbolcu var. Dolayısıyla geleceğimizin çok parlak ve açık olduğunu düşünüyorum.

Türkiye’de en beğendiğin yerli ve yabancı oyuncular kimler?

Emre Belözoğlu derim. O yaşta hem ligde hem A Milli Takım’da böylesine etkili oynamak hiç kolay değil. Çok profesyonel, tutkulu ve futbola sevdalı. Zamanında Cafu gibi, Maldini gibi isimler bunu başarmıştı. Sahada Emre abiyi izlerken, 39 yaşında olduğunu asla anlayamazsınız.

"Premier Lig çok özel"

Forvette oynuyorsun ve mevki olarak dünya futbolunda kimi örnek alıyorsun?

Brezilyalı Ronaldo her zaman en sevdiğim ve örnek aldığım futbolcuydu. Dinamikliği, sürati, sürekli kaleyi araması çok hoşuma gidiyor.

Schalke’den bir gün ayrılırsan gönlündeki Avrupa kulübü hangisi?

Öyle kafamda illa bir kulüp veya lig yok. Böyle kriter koymadım. Ama tabii ki Barcelona, Real Madrid, Juventus, Manchester United gibi köklü takımlar her futbolcunun hayalidir. Premier Lig çok güzel ve özel bir lig. Birgün mutlaka orada oynamak isterim. Tüm kulüplerin taraftarları futbol tutkunu. Büyük statlar hep dolu. Taraftarlar sahaya yakın ve oyunun içinde. Bu tip atmosferlerden çok etkilenirim. Böyle statlarda yorgun olsanız bile hep koşarsınız.