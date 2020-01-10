Huzurevinde Samsunspor morali

Ziyarette Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Müdürü Emrah Baş, kurum hakkında bilgiler verdi. Teknik heyet ve futbolcular da huzurevi sakinlerine çiçek ve atkı hediye ederek bir süre sohbet etti. Ziyaret sonunda Genel Menajer Mustafa Aztopal ve Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ise Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Müdürü Emrah Baş ile 1966-1976 yılları arasında Samsunspor’da kalecilik yapan ve huzurevinde yaşayan Tekin Üstündüğ’a da Samsunspor forması hediye etti. Tekin Üstündüğ ise Ertuğrul Sağlam’a Samsunspor temalı bir hediye verdi.

Samsunspor’un anlamlı ziyareti huzurevi sakinlerine büyük moral kaynağı oldu.

İHA



