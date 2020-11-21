Hüseyin Üneş: Her iki takım için de çok önemli bir maç olacak

Hüseyin Üneş, Trabzonspor maçına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Müsabakadan galip ayrılmayı hedeflediklerini aktaran Üneş, "Sezona iyi başladık ancak son haftalarda istediğimiz sonuçları alamadık. Maç eksiğimizle 7 haftada 8 puan aldık. Açıkçası beklentilerimizin bir tık altındayız. Yedi haftada minimum 11 puanı hedeflemiştik ama 8 puanla kapattık. Bu gidişatı düzeltmek istiyoruz. İnşallah bu hafta Trabzonspor karşılaşmasından 4 haftadır özlemini çektiğimiz 3 puanı alır ve camiamıza hediye ederiz. Onlar da şampiyonluk parolasıyla sezona başladı ama işler istedikleri gibi gitmedi." diye konuştu.

Trabzonspor’da Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından teknik direktör değişikliği yapılarak takımın başına Abdullah Avcı’nın getirildiğini hatırlatan Üneş, bordo-mavili camia ve Avcı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

"İki takım için de önemli bir maç olacak"

Trabzon deplasmanında zorlu bir müsabaka oynayacaklarını vurgulayan başkan Üneş, şunları söyledi:

"Onlar da 8 maçta 6 puan toplayarak tahmin ediyorum ki beklentilerinin çok altında kaldılar. Her iki takım için de çok önemli bir maç olacak. İnşallah seyir zevki yüksek, sakatlıkların olmayacağı ve umarım hakkımızla kazanacağımız bir maç oynanır. Özellikle maçın hakemi Erkan Özdamar’a da başarılar diliyorum. Kendisinden çok iyi bir performans bekliyoruz. Bu sezon yıldızı parlayan hakemlerden biri ve yakından takip ediyoruz."

Öte yandan, Trabzon halkının futbola ilgisinin herkes tarafından bilindiğine dikkati çeken Üneş, "Tarihi başarılarla dolu bir takım. Şu anda beklentilerin altındalar ama benim de çok beğendiğim önemli bir hoca ile anlaştılar. Hoca değişiklikleri özellikle ilk haftalar için iyi sonuçlar veriyor. İnşallah bu durum bizim maçımızda tam tersi olur. Elbette sonraki haftalar için onlara başarılar dileriz ama bu hafta Trabzon’dan iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

AA