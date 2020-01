Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, TFF 1. Lig'in ilk yarısını basın mensuplarına değerlendirdi. Erzurumspor Tesisleri'nde gerçekleşen basın toplantısında konuşan Üneş, kulübün borçlarından, FIFA’da dosyası bulunan futbolculara, bağış kampanyalarından, şampiyonluk hedeflerine değin birçok konuya açıklık getirdi. Başkan Üneş, “Şu an hedefimiz ligi lider olarak tamamlamak. Biz Süper Lig'e çıktığımız zaman ilk yarıyı 14’üncü sırada tamamlamıştık, şu an 2’inci sıradayız. Ne zaman Türkiye Kupası maçı oynasak ardından lig maçında yenildik. Burada Bursa’yı yendik, gittik deplasmanda Adana’ya yenildik. Belki bir tesadüftür” diye konuştu.

Hüseyin Üneş, ligin ikinci yarısındaki 4 aylık sürenin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyerek, sürelerini Süper Lige çıkmak için en iyi şekilde kullanacaklarını dile getirdi.

“FIFA’da dosyası olan futbolcular başını taşlara vuruyor”

“Toplamda kulüp itibariyle 4 milyon 200 bin TL borcumuz var. Ayrıca FIFA’da da 2 dosyamız var” şeklinde konuşan Başkan Hüseyin Üneş, yaklaşık 1 milyon Euro maliyeti olan futbolcu Tshabalala ve beklentileri karşılamayan Lennart THY’nin FIFA’daki dosyalarından bahsetti. Üneş, “Tshabalala dosyasını yüzde 100 kaybedeceğiz. Bu para adamların alacağı, Tshabalala’ya toplam 3 milyon Euro borcumuz var. 800 bin Euro bize açılan dava vardı. Kazanmamız zor gözüküyor. Lennart’ye de yaklaşık 800 bin Euro ödenecek. 13 yabancı futbolcumuz var, bir tanesinin sözleşmesinde bir madde atlamanın bedeli bugün Lennart oldu. 2 ay maaşını yatırmadık, 15 günlük ihtarın ardından anlaşmasını feshetti. Bunun sonucunda da alacaklarını talep etti. Neyse ki süreci iyi yönettik. Borçlarımızı çoğunu ödedik. Futbolcular şimdi başını taşlara vuruyor. Kulübüne 3 milyon Euro bonservis ödediğimiz futbolcu şimdi kendisine 3. Lig'de bile takım bulamamış. Tshabalala’da aynı şekilde şuan kulüpsüz kalmış” şeklinde konuştu.

"11 milyon TL bağış toplandı, 6 milyon TL ödendi"

Erzurumlu iş adamı Acun Ilıcalı’nın desteğiyle 21 Ağustos tarihinde televizyon programında düzenlenen BB Erzurumspor için bağış kampanyasında 11 milyon 100 TL'lik bir bağış sözü verilmişti. Erzurumspor Başkanı Üneş, toplanan 11 milyon TL gelirin kendilerine 6 milyon TL'lik kısmının geldiği açıkladı. Sürecin devam ettiğini belirten Üneş, “Bağışta bulunan ve ödeme yapanlara çok teşekkür ediyorum. 4 bin TL SMS kampanyasından gelir elde ettik. 5 milyon bağışçı kaldı. Süreç devam ediyor, bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA