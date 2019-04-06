Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor karşısında formayı kapan ve bir daha bırakmayan Hüseyin Türkmen, Antalya karşılaşmasına da ilk 11’de başladı.

21 yaşındaki stoper, 9. dakikada savunmadan çıkarken yaptığı kritik pas hatası ile Antalya’nın golüne sebebiyet verdi. Ancak genç savunmacı, 34’te ise çok kritik bir müdahaleye imza attı.

İlk gole imza atan Doukara, kaleci Uğurcan’dan kurtardığı topu boş filelere gönderecekken, Hüseyin araya girdi ve topu dışarıya attı. Ancak genç savunmacı performansıyla vasatı aşamadı.