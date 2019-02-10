Hüseyin Türkmen sosyal medyadan isyan etti

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Galatasaray kendi sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 21'inci dakikada penaltıdan Diagne, 45 ve 51'inci dakikalarda ise Belhanda kaydetti.

Trabzonspor'un tek golü ise 30'uncu dakikada Rodallega'dan geldi. Galatasaray bu sonuçla puanını 39'a yükselterek lider Medipol Başakşehir ile arasında puan farkını 6'ya indirdi. Trabzonspor ise bu mağlubiyetle 33 puanda kaldı.

Mücadelenin ardından hakem Ümit Öztürk'ün verdiği kararlar oldukça çok tartışıldı. Özellikle Trabzonspor cephesinden oldukça sert demeçler geldi.

Trabzonspor'un genç futbolcusu Hüseyin Türkmen de sosyal medya hesabından isyan etti. Ayağının fotoğrafını atan genç stoper, soru işareti koyarak isyanını dile getirdi. Gönderi kısa zamanda büyük ses getirdi.







