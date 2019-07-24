Hüseyin Türkmen: O sene, bu sene

Bordo-Mavili altyapıdan çıkan ve geçen sezon 11’in vazgeçilmez isimlerinden birisi olan Hüseyin Türkmen, Avusturya kampında iddialı konuştu... Başarılı savunmacı, taraftarın şampiyonluk beklentisinin farkında olduklarını belirterek, “O sene inşallah bu senedir. Taraftarlarımızın desteği, ilgisi ve isteği çok fazla. Avusturya’da bile bunu hissettiriyorlar. Bizler bunun farkındayız. Bu nedenle çalışmalarımızı da o hedef doğrultusunda sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Prag’ı yenebiliriz’

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda oynayacakları Sparta Prag eşleşmesini de değerlendiren 21 yaşındaki futbolcu, “Kura inşallah bizim için hayırlı olur. Rakibimiz köklü bir takım. Şansımız olduğunu düşünüyorum. İyi bir takımız, iyi bir yapılanma içindeyiz. Galip gelerek bir üst tura çıkmak istiyoruz” dedi.

‘Tecrübemi yansıtacağım’

Artık tecrübe kazandığını ifade eden genç oyuncu, “Çok çalışmamın yanında artık tecrübem var. Ünal hocamın belirttiğine göre artık takımın tecrübelileri arasında yer alıyorum. Tecrübemi de sahaya yansıtmak istiyorum. İlk hazırlık maçımızda kaptanlık yaptım. Ağabeylik misyonum var. Artık abilerim gibi, kardeşlerimize bir yol açıp onlara yardımcı olacağım” diye konuştu.

Milli Takım’ın her Türk oyuncunun hayallerini süslediğini belirten Hüseyin, “Milli Takım bir Türk oyuncunun isteyebileceği en üst seviyedir. Herkes ister orayı. Ben de istiyorum. Bunun için çok çalışıp beklemem gerekiyor. Önümüzdeki maçlarda iyi bir performans gösterdikten sonra ileride olur inşallah” diye konuştu.