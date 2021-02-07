Hüseyin Tavur: Bu oyuncular Altay’ı Süper Lig’e çıkartacaktır

TFF 1. Lig 20. hafta mücadelesinde Eskişehirspor'a konuk olan Altay, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altay Antrenörü Hüseyin Tavur, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

Eskişehirspor maçı öncesi son 3 karşılaşmayı kaybettiklerini aktaran Tavur, "Maçtan önce oyuncularla toplantı yaptık. Geçmişe sünger çekip, yeni bir sayfa açmayı hedefledik. Galibiyet alarak yolumuza devam ediyoruz. Altay büyük bir camia. Bu oyuncular Altay’ı Süper Lig’e çıkartacaktır. Eskişehirspor’u mücadelesinden dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.