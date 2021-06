TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu’nun başarısında büyük pay sahibi teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Spor Arena'ya konuştu.

Altınordu ilk kez play-off'a kalarak finale kadar çıkmayı başardı, Süper Lig olmasa dahi yaptıklarınız herkes tarafından takdir edildi. Türkiye'deki başarı algısını değiştiren kulüplerden birisi oldunuz, nasıl yorumlarsınız?

Bizi çok güzel yorumladınız, Altınordu’da 9. yılımızda yetiştirici kimliğimizle birçok oyuncuyu Türk futboluna kazandırdık. Play-off’un 2 veya 3 kez kapısından döndük ama Türkiye’de başarı sonuçla taçlanıyor. Daha önce play-off’a kalamadığımız için yaptıklarımız belki de bu kadar gündeme gelmedi. Her yıl bütçemiz doğrultusunda yeni bir takım oluşturup lige başladık. Bu sebeple hazır olan takımlarımızı giden oyunculardan oluşan boşluklar sebebiyle yeniden yapmaya çalışıyoruz bu çok zor bir olay. Bu sene ilk kez play-off’a kalacağımızı biliyorduk çünkü sezona iyi başlamıştık. Galibiyetlerin verdiği özgüven bizde daha hızlı bir şekilde ilerledi. İlk iki şansımızı son 8 maça kadar taşımıştık ama sakatlık ve kadro derinliğimizin olmayışından dolayı ilk ikiye giremeyip play-off’a kaldık. Altınordu, tamamen Türk oyunculardan kurulu bir takım ve birçok oyuncusu tanınmıyordu ancak oyuncularımızı bilinir hale getiriyoruz. Bu seneki başarımızda sistemsel anlayışımız ve rakibe göre kendi oyunumuzu değiştirme anlayışımız etkili oldu. Her türlü taktiksel varyasyonu çok çalıştık ve rakiplere göre uyguladık. Örneğin Samsunspor karşısında rakibin güçlü yönlerinin önüne geçip zayıf noktalarını değerlendirme planımız tuttu. Bir antrenörün en büyük görevi elindeki kadrodan maksimum fayda sağlamaktır. Ben günü kurtarmak için değil her zaman planlı bir şekilde çalışmaya gayret gösteriyorum. Futbol artık değişiyor ve teknik direktörlerin rolü artıyor, başarı kıstası elindeki kadroyu kullanabilme becerisi oldu. Avrupa futbolunu çok yakında takip ediyorum ve orada yapılanları Altınordu’ya uygulamaya çalışıyorum. Leipzig, Chelsea veya başka bir Avrupa kulübü taktiksel formasyonlar uyguladığında ülkemizde çok konuşuluyor ama Altınordu yapınca bunlar görülmüyor, play-off’ta finale kalınca oyun anlayışımız yeni yeni irdelenmeye başladı.

Geriye dönüp baktığınızda en çok gururlandığınız çalışmanız ne oluyor?

Her yıl futbola yeni oyuncular kazandırıyoruz. Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Ravil Tagir, Enis Destan, Burak İnce gibi birçok oyuncu çıktı ve çıkmaya devam ediyor. Bu olay büyük bir gurur ve hepsi uluslararası seviyede oyuncular. Mesela Erdoğan Yeşilyurt benimle dört yılını geçirdi, Sefa Yılmaz düşüşteyken gelip formunu yükseltti, Ahmet İlhan üç yıldır yokken kariyer rekorunu kırdı, Salih Uçan ile Taylan Antalyalı Buca dönemimde yetişmeye başladılar. Bu durumlar karşısında insan çok gururlanıyor. Altınordu gibi 10 tane daha kulüp olsa Türk futbolu nereye gider lütfen herkes düşünsün…

“Ravil Tagir 30 yaş olgunluğunda bir yetenek”

Birçok oyuncuyla çalıştım, Ravil Tagir kendisini göstermeye başladığında 16 yaşında olduğuna kim inanırdı. Tecrübeli oyuncular hatalar yapmıyor mu? Herkes yapıyor ama sabretmek gerekiyor. Ravil Tagir 30 yaş olgunluğunda çok iyi bir futbolcu, ona güvenmek ve sahaya sürmek çok önemli.

Enis Destan ve Burak İnce’nin potansiyellerini nasıl yorumlarsınız?

Burak İnce ve Enis Destan’ı ilk oynatmaya başladığımda çok gençlerdi ama futbol bilgileri çok olgundu. Burak İnce özel bir oyuncu, ‘fiziksel anlamda güçlenmesi gerekiyor’ diyorlar daha 17 yaşında bir çocuk tabii ki güçlenecek. Her şeye olumsuz açıdan yaklaşma durumumuz var, güçlenmesi gerektiğini ben de biliyorum ama Burak iki yılda 10 gol atıp 2 asist yaptı bunların yanında yeteneğini ve skorer kimliğini göz ardı etmememiz gerekiyor. Burak İnce’nin fiziksel eksiklikleri olmasa ve 90 dakika boyunca enerjisini kaybetmese şu an Real Madrid’de oynuyordu, bizim görevimiz oyuncularımızı geliştirmek. Enis Destan da ilk senesinde 13 gole ulaştı ama hep eksi tarafından bakıyoruz.

Enis Destan ve Burak İnce'nin transfer konusu çok merak ediliyor, onların gelişiminde en önemli figürsünüz. Transferleri için doğru süreç ne zaman olabilir ve gelen teklifler var mı?

Pandeminin olması bize gelen Scout sayısını azalttı, normalde her maçımıza 2 veya 3 oyuncu izleme ekibi gelirdi. Ancak Burak İnce 2 senedir bilinen bir oyuncu ve Avrupa’dan birçok ekip yakından takip ediyor. Burak’ın talipleri var ama resmi anlamda netleşen bir durum yok. Ayrıca Altınordu’dan oyuncu almak isteyenler diğer tekliflerden farklı şekilde önerilerle gelmek zorundalar. Enis Destan ise sezon başından bu yana A takımda ve her geçen gün kendisini geliştiriyor. Özellikle ülkemizde santrafor anlamında eksikliğini hissettiğimiz forvet niteliklerine sahip bir oyuncumuz. İlk senesinde 13 gole ulaştı ve sistemimize iyi şekilde cevap verdi. Enis Destan şu anda birçok kulübün transfer listesinde yer alıyor ama resmi anlamda netleşen bir şey olmadığı için çok fazla konuşmam doğru olmaz. Biz oyuncularımızı futbola kazandırıyoruz ve uçup gidiyorlar. Gittikleri zaman zorlanıyoruz ama işimiz yenilerini çıkarmak oluyor. Onların gitmelerine çok seviniyorum, büyük turnuvalarda oynadıklarını görünce çok gururlanıyorum.

Mourinho Roma’nın yeni teknik direktörü oldu, sizce Cengiz Ünder’den yararlanabilecek mi?

Mourinho ile çalışmak kolay olmayabilir, Tottenham’da başarılı bir giriş yaptı ama sonrasında istediği gibi gitmedi. Takım savunmasını arzulayan ve her oyuncusundan defansif katkı isteyen bir hoca. Cengiz Ünder hücumda özel bir oyuncu, savunma yönünü de geliştirebilir. Mourinho’nun istediği gibi savunmasını geliştiremezse oynayamaz ya da ayrılabilir süreç ne gösterecek görmemiz lazım.

Altınordu'da 9 yıldır çalışıyorsunuz, burada tamamlanacak bir misyonunuz olduğunu düşünüyor musunuz yoksa yetiştirici kimliğinizi Altınordu'da uzun yıllar devam ettirecek misiniz?

Altınordu’da 9 yıl, Bucaspor’da 5 yıl sayın başkanımız Seyit Mehmet Özkan ile beraber çalıştık. Tabii ki her antrenörün hayalinde Avrupa’da ve Süper Lig’de çalışma hayali vardır. Bizim de hayallerimiz var inşallah şartlar oluşur ama ben çok güzel bir proje kulübünde çalışıyorum. Gelecekte Altınordu Türk futbolunun akışını değiştirebilir buranın parçası olmaktan dolayı çok mutluyum, takımı Süper Lig’e çıkarmayı çok istiyorum ve 2 yıl daha kontratım var. Zaman zaman Süper Lig ekiplerinden teklifler geliyor ama sana inanan doğru kulüp olması gerekiyor.

Werder remen ile görüşme durumunuz var mı, bir teklif geldi mi?

Bu konuyla ilgili çok konuşmak istemiyorum kontratı devam eden bir antrenörüm. Sadece Almanya’dan değil birçok yerden iletişim kurmaya çalışan kulüpler var, önümüzdeki süreçte her şey daha net belli olacak. Dolaylı yoldan bana gelen bazı haberler ve bir ilgi var ancak resmi herhangi bir durum yok.