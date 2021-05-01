Hüseyin Eroğlu: Son hafta kazanmamız gerekiyor

Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, ligde son haftalarda kaybettikleri puanlarla ilk 2 hedefinden uzaklaştıklarını hatırlattı. Gelecek hafta Aydeniz Et Balıkesirspor’u yendikleri takdirde play-off’a kalacaklarını kaydeden Eroğlu, 1-0 öne geçmelerine rağmen rakiplerinin beraberlik golünü bulduğunu söyledi.

Eroğlu, ilk yarı bitiminde attıkları golün kendilerine avantaj sağladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Duran toptan attığımız golle de 3-1’i yakaladık. 3-1’den sonra oyun kontrolü tamamen bizdeydi. Son dakikalarda bana göre penaltı olmayan biz pozisyonla skor 3-2’ye geldikten sonra da skoru koruyarak maçı bitirmeyi hedefledik. İstediğimiz sonuçla maç bitti. 3 puan bize büyük bir artı sağladı. Play-off barajında devam ediyoruz ama sonuçta son hafta kazanmamız gerekiyor. İyi dinlenip Balıkesirspor maçıyla da play-off’ta olmayı hedefliyoruz."

İZMİR (AA)