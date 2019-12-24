Hüseyin Eroğlu: Skor 1-1 olduktan sonra topu öne taşıyamadık

TFF 1. Lig'in 16. hafta maçında Giresunspor ile Altınordu 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kaybetmeme alışkanlığını Giresunspor deplasmanında da sürdürdüklerini aktardı.

İlk yarıda oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu anlatan Eroğlu, "Topa daha çok sahip olduk. Bu bölümde ceza sahasına girişlerimiz istediğimiz gibi gerçekleşmedi. Final paslarını yapamadık. Kritik anlarda pas veremedik veya şut atamadık. İlk yarı değerlendiremediğimiz birçok pozisyon vardı." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıdaki oyundan memnun olmadığını kaydeden Eroğlu, "İkinci yarı oyunu tutup, savunma arkasına atılan topları değerlendirmek istiyorduk. Golü bulduk ama oyun üstünlüğünü elde edemedik. Top rakipte daha çok kaldı. 1-0’dan sonra belki erken gol yemeseydik, alan bulabilirdik. Skor 1-1 olduktan sonra topu öne taşıyamadık. İlk yarı iyiydik. Maçtan beraberlikle dönüyoruz. Artık önümüzdeki hafta bunu telafi etmek zorundayız." diyerek sözlerini tamamladı.