Hüseyin Eroğlu: Oyunun çok durması ritmi yakalamamızı engelledi

Eroğlu, yaptığı açıklamada, Ankara Keçiörengücü karşısında istedikleri oyunu sergileyemediklerini belirtti. Rakiplerinin topu iyi kullanan oyuncuları olduğunu, pas oyununu iyi sergileyen bir ekip olduklarını bildiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Maç biraz gergin de geçti. İkili mücadelelerde oyun durdu. Bu bizi ister istemez olumsuz etkiledi. Faulün çok olması, oyunun durması Ankara Keçiörengücü karşısında ritmi yakalamamızı engelledi. Bu bahane değil tabii ki. Kalemizde golü gördük penaltıdan. Bunun dışında ilk yarı dengede giden bir maçtı. İkinci yarı, baskıyı en iyi şekilde yapıp rakibin dengesini bozmak için değişiklikler yaptık. 12 pozisyonu değerlendiremedik. Sonra rakibin direnci daha da arttı. Bizim için de kötü bir sonuç oldu. Süreçte bunlar yaşanacak. Hemen toparlanıp önümüzdeki maça en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor."

Altınordu, ligin 13. haftasında 9 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Adana Demirspor’la karşılaşacak.

AA