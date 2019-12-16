TFF 1. Lig’de konuk ettiği Bursaspor’la 0-0 berabere kalan Altınordu’nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Öne geçsek maç bizim için daha farklı olabilirdi." dedi. Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, son haftalarda yükselen bir performanslarının olduğunu söyledi.

İlk yarıda çok net pozisyonlar ürettiklerini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Öne geçsek bizim için daha farklı olabilirdi. İkinci yarıda oyunun temposunu kontrol ettik. Kazanmak istediğimiz maçtı. Oyun anlamında ligin zirvesindeyiz, bugün bir kez daha ortaya çıktı. Tabii ki oyuna puan verilmiyor ama bu bizim ileride daha iyi olacağımızı sağlayacak."