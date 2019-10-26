Hüseyin Eroğlu: Moral ve motivasyon anlamında iyi değiliz

TFF 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında Altınordu, deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor'a 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını ifade etti.

Eroğlu, ilk yarıda çok kötü oynadıklarını belirterek, "Hiç beklemediğimiz bir oyundu. Kaptırdığımız topların ardından rakip golleri buldu. Geçen hafta da geriye düştükten sonra bu sıkıntıyı yaşamıştık. İlk yarıda bize yakışmayan bir skor ve oyun vardı." diye konuştu.

Toparlanmaları gerektiğinin altını çizen Hüseyin Eroğlu, "İkinci yarıda oyuna dönmeye çalıştık ancak olmadı. Üzgünüz. Moral ve motivasyon anlamında iyi değiliz. Bize yakışmayan bir skorla mağlup olduk." değerlendirmesinde bulundu.