Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Hüseyin Eroğlu... Süper Lig’de gelecek sezonun planlarını yapmaya başlayan Fenerbahçe, teknik ekip konusunda Hüseyin Eroğlu'nu gündemine aldı. Fenerbahçe yönetimi altyapı ve A takım arasında köprü vazifesi görecek bir antrenör arayışına girerken Yalçın Koşukavak'ın ardından Hüseyin Eroğlu’na kanca attı. Deneyimli çalıştırıcıya dolaylı yoldan teklif gittiği iddia edildi.

Hüseyin Eroğlu kimdir?

2 Kasım 1972'de Almanya'da dünyaya gelen Hüseyin Eroğlu, 2007'den 2012'ye İzmir ekibi Bucaspor'da altyaş gruplarında görev aldı. 2012'nin Eylül ayında ise Altınordu'nun başına geçti. Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü gibi ülkemizi Avrupa’da temsil eden yıldız oyuncuları Altınordu’da vitrine çıkaran teknik direktör Hüseyin Eroğlu, İzmir temsilcini 2012-13’te 3’üncü Lig’de, 2013-14’te 2’nci Lig’de şampiyon yaparak 1’inci Lig’e taşıdı. Eroğlu kadrosunda yabancı futbolcu bulundurmayan Altınordu’yu son 6 sezonda 1’inci Lig’de 4 kez Play-Off yarışına ortak etti.

Sözleşmesi sezon sonu bitiyor

Altınordu ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Eroğlu için son kararı Başkan Seyit Mehmet Özkan verecek. Fenerbahçe’nin, altyapı yapılanmasını iyi bilmesi, altyapı patentli isimleri A takıma monte etme konusunda büyük tecrübe sahibi olması nedeniyle Eroğlu ismi üzerinde durduğu belirtildi.