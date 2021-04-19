Hüseyin Eroğlu: Kazanıp rakiplerimizle puan farkını açma hedefindeydik
Akhisarspor'la 1-1 berabere kalan 6'ncı sıradaki Altınordu, bitime 3 hafta kala en yakın takipçisi Ankara Keçiörengücü ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkarma fırsatını kaçırdı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Kazanıp rakiplerimizle puan farkını açma hedefindeydik. Üç puan istediğimiz bir maçtan beraberlikle ayrıldık. Bu anlamda üzgünüz" dedi.
TFF 1'inci Lig'de deplasmanda düşme hattında yer alan Akhisarspor'la 1-1 berabere kalan 6'ncı sıradaki Altınordu, bitime 3 hafta kala en yakın takipçisi Ankara Keçiörengücü ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkarma fırsatını kaçırdı. Son 3 maçında 2 yenilgi, 1 beraberlik alarak 8 puan kaybeden İzmir temsilcisi 53 puana ulaşırken, 7'nci sırada yer alan Keçiörengücü 49 puanla Play-Off hattına girmeye çalışıyor.
Üst üste puan kaybeden kırmızı-lacivertli ekip, son 3 karşılaşmadan fırsat tepmeyip 9 puan çıkarsaydı 61 puanla 2'nci sırada yer alacaktı. Ligde pazar günü lider Giresunspor'u konuk edecek Altınordu, daha sonra az da olsa Play-Off umudu bulunan Tuzlaspor'u ağırlayacak. İzmir ekibi normal sezonun son haftasında deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'la karşı karşıya gelecek.
Altınordu, daha önce 4 kez kaçırdığı Play-Off biletini bu defa cebine koymak istiyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Kazanıp rakiplerimizle puan farkını açma hedefindeydik. Üç puan istediğimiz bir maçtan beraberlikle ayrıldık. Bu anlamda üzgünüz" dedi. (DHA)