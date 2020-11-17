Hüseyin Eroğlu: Kazandığımız için mutluyum

TFF 1. Lig’de 8. haftanın erteleme maçında Altınordu, sahasında Bandırmaspor’u 2-0 mağlup etti.

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ilk yarıda üstün bir oyun sergilediklerini belirterek, "Öne geçtikten sonra daha özgüvenli oynadık. İkinci yarıya 2 farklı üstünlükle başladık. İkinci yarı rakibin bizim sahamızda oynadığı bölümde, yine kazandığımız toplarda oluşan arkadaki boşluğu değerlendirme fırsatı bulsak da bunları değerlendiremedik. Skoru korumak bizim için avantajdı. Kazandığımız için mutluyum. Hiçbir maç kolay değil. Bizim elde ettiğimiz bu galibiyetin önümüzdeki maçlar için hem moral motivasyon hem özgüven anlamında ilerideki maçlara yansıması olacaktır" dedi.