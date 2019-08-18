Hüseyin Eroğlu: Kaybettik ama oyun anlamında kazandık

TFF 1'inci Lig ilk hafta mücadelesinde Hatayspor, Bolu Atatürk Stadı'nda karşılaştığı Altınordu'yu 1-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, genç bir takım olduklarını ve hazırlık döneminin iyi geçtiğini aktarırken, Hatayspor karşısında yenilgiyi hak etmediklerini dile getirdi.

Hatayspor’un geçen sezondan deneyimli ve iyi bir kadroya sahip olduğunu anlatan Eroğlu, "Maçın belki başlangıcında istediklerimizi yapamadık. Özellikle topa sahip olduğumuz pozisyonları kullanamayınca, rakibin baskısı bir 15-20 dakika bizim kalemizde gerçekleşti. Ondan sonraki süreçte sistemimiz yavaş yavaş ilerlemeye başladı. Gol pozisyonlarına girmeye başladık. İlk yarı fırsatları değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, ikinci yarıda Hatayspor baskılı görünse de hem kendilerinin hem de rakibin çok net pozisyonlarının olduğuna dikkati çekti.

O dakikalarda golü bulabilmeleri halinde maçın kendi lehlerine dönebileceğini söyleyen Eroğlu, şunları kaydetti:

"Aslında üretken bir futbol oynadık, kaybetmeyi hak etmedik. İyi oynadık ama atamayınca ve gol de yiyince kaybediyorsunuz. Maçın bizim açımızdan olumlu yönleri vardı. Skor belki lehimize gerçekleşmedi ama bu oyunu daha da geliştirip, üzerinde daha da çalışıp, gol bölgelerinde özel çalışmaları tekrarlayıp, kendimizi geliştirmek zorundayız. Futbolcularımın hepsini tebrik ettim. İyi mücadele ettik, iyi oynadık. Belki kaybettik ama oyun anlamında kazandık diyebilirim."