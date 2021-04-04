Hüseyin Eroğlu: Karşımızda asla pes etmeyen bir takım vardı

Spor 1. Lig’de Eskişehirspor’u 6-3 mağlup eden Altınordu’nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, bu sonuçla son 6 hafta öncesinde üst sıralara tutunduklarını söyledi. Eroğlu, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, müsabakanın ilk yarısında taktik olarak istediklerini gerçekleştirdiklerini kaydetti. Bu süreçte skor avantajını elde ettiklerini belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

"İkinci yarı değişikliklerden sonra oyunda bir düşüş yaşadık ve kalemizde golü gördük. Bu maçların oynanması zor. Karşımızda asla pes etmeyen bir takım vardı. Son 6 maç öncesi bu maçı kazasız geçmek önemliydi. Yukarıya tutunduk. Bu maç geride kaldı. Zor görünen maçı kazandık, mutluyuz."