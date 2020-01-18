Hüseyin Eroğlu: İyi oynadığımız maçtan 1 puanla ayrıldık

TFF 1. Lig’de Hatayspor’la 2-2 berabere kalan Altınordu’nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Oyunun büyük bölümünde sistemimizi sahaya iyi yansıtarak oynadığımız maçtan 1 puanla ayrıldık." dedi. Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, ilk golü buldukları müsabakada rakiplerinin beraberliği yakaladığını, ondan sonra gösterdikleri reaksiyonla tekrar üstünlük kurduklarını kaydetti.

Bu dakikada sonra yakaladıkları pozisyonları gole çeviremediklerini belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

"Skoru 3-1’e getiremeyince rakibimiz skoru tekrar dengeledi. Oyuncu değişikliklerinin ardından oyunu biraz daha ileri taşımamız gerekirken biraz daha düşüş gösterdik. Oyunun büyük bölümünde sistemimizi sahaya iyi yansıtarak oynadığımız maçtan 1 puanla ayrıldık. Kazanmak istiyorduk ama futbolcularımın hepsini kutladım. Birlikte ve sistemimizle oynadığımızda bu ligde her takımı yenebilecek güce sahibiz. Bu puan kaybını önümüzdeki haftalarda telafi etmeye çalışacağız."