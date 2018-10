Hüseyin Eroğlu: “Hava sıcaklığı oyuncuların performansını etkiledi”

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, sıcak havada oynanan mücadelenin futbolcuların performansını etkilediğini söyleyerek, “Öncelikle şunu söyleyeyim, bu sıcak havada iki takım futbolcularını kutlamak gerekir. Gerçekten çok sıcaktı hava. Zaten belli bir dakikadan sonra futbolcuların performansı alt seviyeye indi” dedi.

Türk futbolcularla oynadıklarını ve her maç iyi oynamak zorunda olduklarını söyleyen Eroğlu, “Şimdi kolay olmuyor tabi ki biz Altınordu olarak biliyorsunuz bu toprakların çocuklarıyla, yabancı futbolcu kullanmıyor, onlarla mücadele ediyoruz. Kendi öz kaynağımızdan çıkan futbolcularımız var. Türkiye’den gözlemlediğimiz, bizimle beraber çıkış yakalayacak futbolcularımız var. Geçen sene ilk 11’den 7 tane futbolcumuz ayrıldı. Ve tabi ki süreci biliyorsunuz ki Anadolu Futbol Kulübü bizim yetiştirici takımımız. Oraya da birçok futbolcumuzu gönderdik. Çünkü bu lig zor bir lig, her futbolcuyu burada değerlendiremiyoruz. Böylelikle yeni bir kadro oluşturduk, 12 transferimiz gerçekleşti. Bu kolay olmuyor, tabi yabancı futbolcu bir etken, çünkü bizim gibi takımların her maç iyi oynaması gerekiyor. Başka takımlarda, o takım kötü oynarsa o yabancı etkili santrfor bir şekilde golü bulabiliyor. Mesela geçen hafta biz gol yemiştik, Pote’nin attığı gol. Tabi bu bizim için bahane değil. Çok çalışacağız, uyum sürecini atlatmaya başladık. Özellikle hücum bölgesindeki eksiklerimizin farkındayız. Ve yeni gelen oyuncularımıza doğruları öğretmeye, oyun becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz, nerede ne zaman olması gerektiğiyle ilgili. Yansımasını göreceksiniz; genelde her yıl baktığınızda ikinci yarılar önemli seriler yakalayıp hem iyi futbol hem de iyi skorlar elde etmeyi başarıyoruz” açıklamalarında bulundu.