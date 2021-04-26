TFF 1. Lig’de konuk ettiği GZT Giresunspor’la 0-0 berabere kalan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Kazanmaya yakın taraf bizdik ama bunu gerçekleştiremedik." dedi. Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, karşılaşmaya iyi başladıklarını belirtirken, ilk dakikalarda verilmeyen bir penaltılarının olduğunu savundu.

Karşılaşmada çok üretken olmamalarına rağmen rakipleri üzerinde baskı yaparak gol pozisyonları üretmeye çalıştıklarını aktaran Eroğlu, "Kazanmaya yakın taraf bizdik ama bunu gerçekleştiremedik. Hakem daha iyi bir maç yönetebilirdi. Takdir haklarını Giresunspor’dan yana kullandı. Kalan 2 maçı kazandığımız takdirde play-off’ta yer alacağız." diye konuştu.