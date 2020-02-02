Hüseyin Eroğlu: Futbolcularımı kutluyorum

TFF 1. Lig’in 20. haftasında Akhisarspor’u 2-0 yenen Altınordu’nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Sadece oynayan futbolcularımızın değil, oynamayanların da hazır hale gelmesi bugünkü başarımızın ana faktörü." dedi. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eroğlu, futbolcularının iki haftadır kazanmak için sahada gösterdikleri performanstan mutlu olduğunu söyledi.

Akhisarspor karşılaşmasının zorlu geçeceğini bildikleri ve buna göre hazırlandıklarını aktaran Eroğlu, "Aslında maça iyi başladık, golü erken bulduk. Rakibimiz, sağ taraftan geliştirdiği ataklarla etkili oldu. Kazandığımız topları olumlu kullansaydık belki ilk yarıda maçı koparırdık. Değerlendiremediğimiz çok pozisyon var. Kalecimizin başarılı kurtarışlarıyla gol yemedik. Futbolcularımı kutluyorum. Tempolu oynadık." diye konuştu.

Eroğlu, 11 haftada 1 maç kaybettiklerini hatırlatarak, günü kurtarmaya değil geleceği yapılandırmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.