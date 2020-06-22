Hüseyin Eroğlu: Dışarıdan seyredildiğinde çok keyifsiz bir maçtı

TFF 1. Lig’in 29. haftasında Boluspor'a konuk olan Altınordu, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ligde iyi futbol oynayan ancak bunu skora yansıtmayan iki takımın mücadelesinin yaşandığını aktararak, "Zor bir maçtı. Boluspor 6 puan altımızda. Alttan kurtulmaya çalışıyorlar. Biz de rakibimizi en azından kendimize yanaştırmama hedefindeydik." dedi.

Boluspor’un biraz daha kontrollü oynamayı tercih ettiğini dile getiren Eroğlu, "Bunun nedeni bizim hücum silahlarımıza alan bırakmamaktı. Hücum gücümüzün ortaya çıkmasını engellemekti. Son gün 2 oyuncumuzu sakatlanmaları nedeniyle kadrodan çıkardık. Bu ister istemez bizi olumsuz etkiledi. Dışarıdan seyredildiğinde çok keyifsiz bir maçtı. Ama bizim amacımız en azından 1 puanla ayrılmaktı." değerlendirmesinde bulundu.