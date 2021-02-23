Hüseyin Eroğlu: Çok önemli bir maç kazandık

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maça farklı bir dizilişle çıktıklarını ve müsabakanın belli bir süre sonra kendilerine döneceklerini bildiklerini söyledi. Maçın ilk yarısının istedikleri gibi geçtiğini, kaptırdıkları bir pozisyonun ardından aleyhlerine verilen penaltıyla geriye düştüklerini kaydeden Eroğlu, "Devre arasında oyuncularıma bu maçı çevireceğimizi ama sakin olmaları gerektiğini söylemiştim. Yaptığımız değişiklikler de takıma ivme anlamında çok büyük katkı sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu, 2-1 öne geçtikten sonra da rakibe ön alan baskısı uyguladıklarını belirterek, "3-1’den sonra olay bizim lehimize döndü. 10 kişi kaldıktan sonra Enis’i de geriye aldık. Savunma futboluna döndük." diye konuştu.

İyi mücadele ettiklerini kaydeden Eroğlu, "Gerçekten çok önemli bir maç kazandık. 3 puan alarak 3. sıraya yerleştik, rakibimizle ikili averajda öne geçtik. Derbiler önemlidir, bizim de ne kadar güçlü takım olduğumuzu, ne kadar tempolu oynarsak rakibe üstünlük sağlayacağımızın göstergesiydi bu. Bütün oyuncularımı kutluyorum." şeklinde görüş belirtti

AA