Gelişimine büyük katkı verdiği Çağlar Söyüncü hakkında açıklamalarda bulunan İzmir ekibinin hocası, "Çağlar bizi gururlandırmaya devam ediyor. Her geçen gün üzerine koyarak devam ediyor. 4 sene önceki röportajlarımıza açılıp bakılsa aslında bugünleri öngörüyorduk. Çünkü onun sahip olduğu yetenekleri biliyorduk. Kısa süre içerisinde dünyanın en iyi stoperlerinden bir tanesi olacak. Guardiola'nın ona karşı ciddi bir ilgisi var. Elbette dünyanın en iyi hocası dünyanın en iyi stoperlerinden biriyle çalışmak ister. Bence Çağlar onun oyuncusu olacak. Ülkemizi uzun yıllar gururla temsil edeceğine inanıyorum" açıklamasında bulundu.

'Erdoğan daha iyi olacaktır'

Daha önce yine uzun süre görev yaptığı lider Sivasspor'un yıldızları Erdoğan ve Mert Hakan Yandaş hakkında da konuşan Hüseyin Eroğlu, şunları söyledi: "Erdoğan, gelişimini tam anlamıyla tamamladıktan sonra Sivasspor'a gitti. Üzerine koyarak da devam ediyor. Sivasspor'un sisteminde önemli bir parça haline geldi. Daha da iyi işler yapabilecek potansiyele sahip."

'Mert Hakan milli takıma'

"Mert Hakan Yandaş eski öğrencilerimizden biri. Artık kendi sınırlarını aştığı söylenebilir. Potansiyeli yüksek bir oyuncu. Süper Lig'den çok ciddi talipleri olduğunu duyuyoruz. Bunlar büyük takımlar ama ben onun tercihini Avrupa'dan yana kullanmasını isterim. Çünkü daha önceki örnekler mevcut. Tercihini bu yönde yapan oyuncular şu anda çok mutlu. Mert Hakan da bu yeteneğe ve özgüvene sahip bir oyuncu. Ülkemizi rahatlıkla Avrupa'da temsil edebilir. Ben EURO 2020 kadrosu içinde de değerlendirebileceğini düşünüyorum. Yakın zamanda milli takımımızda yolu Altınordu'dan geçmiş, burada kendisine birşeyler katmış oyuncu sayısının artacağı kanaatindeyim. Bu da bizim son derece gururlandırıyor."

'Daha iyi bir Altınordu'

Son olarak takımını da değerlendiren Eroğlu, "Biz üreten ve yarışan bir takımız. Üretirken hemen hemen her sezon başında bu kimliğimizden ötürü yeni başlangıçlar, yeni planlamalar yapmak zorunda kaldık. Bu bizi mutlu ediyor, çünkü üretmek, değer ortaya koymak dünyanın en güzel şeyi. Geleceği planlayarak hareket ediyoruz. Bu yüzden belki sezona kötü başladık gibi görünebilir ama sezonun ikinci yarısında çok daha iyi bir Altınordu izleteceğiz" ifadelerini kullandı.