Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci devreye üst üste 2 mağlubiyet alarak başlayan ve düşme hattına gerileyen Altınordu yarın evinde İstanbulspor'la karşılaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Maçın biletleri VIP tribün 100, numaralı tribün 30 TL'den satışa sunuldu. İzmir temsilcisinde sol arka adalesinde yırtık tespit edilen Recep ile sol ayak bileği burkulan Ahmet Dereli forma giyemeyecek.

Sakatlıktan çıkan Ahmet İlhan ile Kürşad şans verilmesi halinde görev yapabilecek. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Bir an önce maçlarımızı kazanıp ligin alt sıralarından yukarılara doğru tırmanmak için sahamızda oynayacağımız İstanbulspor maçında galip gelmek istiyoruz. Biz kazandıktan sonra diğer rakiplerin ne yaptığının önemi yok" diye konuştu.

Ligde Play-Off hattında yer alan İstanbulspor'un 33, Altınordu ise 22 puanı bulunuyor. (DHA)