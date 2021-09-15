Hüseyin Eroğlu: Bireysel hatalar bugün bize mağlubiyeti getirdi

TFF 1. Lig’in 5. haftasında Gençlerbirliği’ne konuk olan Altınordu, sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında 90 dakikayı değerlendiren Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maçın başında iki takımın da oyuna hakim olamadığını dile getirdi.

Oyuncularının top kayıpları yaptığını ve hücuma çıkarken yanlış tercihlerde bulunduğunu aktaran Eroğlu, "Biz hem savunmada başarılı değildik hem de hücuma iyi çıkamadık. Birçok oyuncum performansının altında bir mücadele ortaya koydu. Gençlerbirliği hatalarımızdan 3 gol buldu. Bireysel anlamda yaptığımız hatalar bugün bize mağlubiyeti getirdi." şeklinde görüş belirtti.



