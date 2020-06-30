Hüseyin Eroğlu: 1 puan almamız şu an iyi gibi duruyor

TFF 1. Lig’in 31. haftasında Adanaspor'a konuk olan Altınordu, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, galibiyet için geldikleri Adana deplasmanında 1 puana razı olduklarını dile getirdi.

"Hedefimiz buradan 3 puanla dönmekti." diyen Eroğul, şu değerlendirmede bulundu:

"Maçın ilk yarısında topa sahip olarak oynadık, pas trafiğini iyi kurduk. Yaptığımız yanlış tercihler nedeniyle gol atma başarısını gösteremedik. İlk yarının geneline baktığımızda, futbol adına tüm takım sistemimizin özelliklerini sahaya yansıtmayı başardık ancak golle sonuçlandıramadık. İkinci yarının başını iyi oynasak da belli bir dakikadan sonra oyundan düştük. Adanaspor’un yaptığı ön alan baskısında üstünlüğümüz biraz da rakibe geçti. Adanaspor kazanma adına hamlelerini yapsa da biz de yaptığımız değişikliklerle topun bizde kalmasını sağlayarak, maçı son dakikaya kadar getirdik. 3 puan için geldiğimiz bir maçta 1 puan almamız şu an iyi gibi duruyor. Bu sıkıntılı maç trafiğinde futbolcularımın performansından memnunum. Adanaspor’a bundan sonra başarılar diliyorum."