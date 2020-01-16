Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın rövanşı 23 Ocak’ta Denizli’de oynanacak.

Trabzonspor'un başında ilk resmi maçına çıkan yeni teknik direktör Hüseyin Çimşir, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İlklerin zor olduğunu vurgulayan Çimşir, galibiyetten dolayı futbolcularını kutladı ve ekledi: “İlkler zor oluyor. Benim için de zor oldu ama kazanmak güzeldi. Oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Gayet başarılı olduklarını düşünüyorum. Maçın geneline bakıldığı zaman oyunun belli bölümlerinde biz iyiydik ama belli bölümlerde oyundan düştük ve topla çıkmak konusunda problemler yaşadık. Avantajlı bir skor yakaladığımız için mutluyuz"

'Sahada problem çözebilen oyuncular var'

İyi oyunculardan kurulu bir takım olduklarını kaydeden Hüseyin Çimşir, "Sahada problem çözebilen oyuncular var. Bugün maça bakıldığında dönem dönem, bölüm bölüm iyi yaptığımız işler var. Ama bir bölümde yine baskı yedik, top ayağımızda az kaldı. Bizim takım oynadıkça, birbirini tamamladıkça daha hazır hale geldiğinde daha farklı yerlerde olacağını düşünüyorum. Ama bundan daha fazlasını yapmamız lazım. Bu dönem dönem yetmeyebilir. Çünkü bu takımın potansiyeli bundan daha fazlasını yapabilecek seviyede. Eksiklerimizi oyuncularla birlikte konuşup halledip, eksiklerden arınarak lige Kasımpaşa maçıyla başlayıp eksiklerimizi gidermek istiyoruz" dedi.

'1-2 transfer yapmayı düşünüyoruz'

Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Çimşir, 1-2 transfer yapmayı planladıklarını ifade ederek, "Eğer yapabilirsek birkaç tane transfer yapmayı düşünüyoruz. Devre arası transfer kolay olmuyor. Bazen siz istiyorsunuz oyuncu gelmiyor. Ekonomisi, şartları uymuyor. Doğru oyuncuyu bulmak önemli. Onu bulabilirsek, ekonomisi de bize uyarsa 1-2 transfer yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.



