Hüseyin Çimşir, oyuncularını motive etmeye çalışıyor

Türkiye'de tüm maçlar korona virüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanmaya devam edecek. Şampiyonluk yolunda Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, ilk defa karşılaşılan bu durum karşısında süreci oyuncularıyla birlikte fikir alışverişinde bulunarak yönetmeye çalışıyor. Korona virüsün yanı sıra maçların da seyircisiz olması nedeniyle bu durumdan hoşnut olmayan oyuncular motive olmakta zorlanırken, başta takım kaptanı Jose Sosa olmak üzere diğer oyuncular da Çimşir'e bu konuda destek olmak için elinden geleni yapıyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, oyuncularına zor günlerden geçtiklerini aktararak, bu süreci el birliği ile aşmak için herkesin üzerine düşünenin en iyisini yapacağına inandığını vurguladı. Sağlığın her şeyden önemli olduğunu belirten genç teknik adam, maddi ve manevi olarak her oyuncusunun yanında olduğunu belirtti.

Trabzonspor, korona virüs salgınına karşı bir dizi önlemler almıştı. Basına ve taraftarlara antrenmanları kapatan bordo-mavili kulüp ziyaretçi girişlerini kısıtlamıştı. A Takım personeli dışındaki bazı personellerine izin veren Karadeniz ekibi, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ni günler öncesinden dezenfekte ederek oyuncuların rahat bir şekilde giriş-çıkışlarını sağlayarak antrenman programı uyguladı.

İHA