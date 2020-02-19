Hüseyin Çimşir, iki isim arasında kaldı

Sivas maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen obi Mikel, Beşiktaş deplasmanında forma giyemeyecek. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, yıldız ismin yokluğunda orta saha kurgusunu nasıl yapacağını düşünüyor. Genç hoca, iki isim arasında kaldı.

Sturridge ile Abdulkadir Parmak’tan birini tercih edecek olan Çimşir, Sturridge ile başlarsa İngiliz yıldızı daha önce yaptığı gibi forvet arkasında görevlendirecek. Geride ise Sosa-Ndiaye olacak. Bu ihtimalde Fırtına tamamen hücumu düşünerek sahaya çıkacak.

Parmak’ın forma giymesi durumunda da Sosa biraz daha 10 numara gibi görev yapacak, daha dengeli bir oyun seçilmiş olacak. Gözler, Hüseyin Çimşir’in vereceği son kararda.

Vazgeçilmezi Guilherme

Devre arası transfer döneminin son gününde kadroya katılan Guilherme takıma çabuk uyum sağladı. Hüseyin Çimşir’in kısa sürede vazgeçilmezi olan Guilherme, Caner’in olduğu kanattan Beşiktaş’ı vuracak.