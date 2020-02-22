Hüseyin Çimşir: Biz buraya hakkımızla geldik

Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'in açıklamaları şöyle:

Bugün maçın geneline baktığımız zaman 1 puan sevindirici. Özellikle maçın başında da söylemiştim, Beşiktaş topa sahip olan bir takım. Biz topu bir dönem onlara verdik ama topu kazandıktan sonra top kayıpları yaptık, geçişle alakalı sıkıntılar yaşadık.

2. yarıya başlarken baskı bekliyorduk ama 45-65 arası ciddi bir baskı oldu. 70'ten sonra oyuna ortak olduk. Ondan sonra da pozisyon verdik ama son dakikada golü atmak, bu taraftarın önünden 1 puan kazanmak önemliydi.

Biz buraya hakkımızla geldik. Bizim bir hedefimiz var. Bunun doğrultusunda çalışıyoruz. Kimsenin bize 1 puan verdiği yok, emek veriyoruz. Oyuncularımı kutluyorum.