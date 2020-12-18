Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak B.B Erzurumspor, maç hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Hüseyin Çimşir gözetiminde olan futbolcular antrenmana ısınma hareketleri ve düz koşu ile başladı. Daha sonra 5’e 2 top kapma oyunu yapan futbolcular taktik çalışması yaparak antrenmana son verdi.

“Kazanmak için 90 dakika mücadele eden bir takım olacak”

Gol yedikten sonra takımın problemler yaşadığını ve bu problemlerin çözülmesi gerektiğini belirten teknik direktör Hüseyin Çimşir, "Her takımın Artıları ve eksileri var. Bizim her müsabakaya, her puana talip olduğumuzu daha önce söyledim. Zor bir müsabaka bunu açıkça söylememiz lazım. Biz oraya, beyaz bayrağı kaldırarak teslim olmaya gitmiyoruz. Kazanmak, puan almak için sahada 90 dakika mücadele eden bir takım olacak. Umut ediyorum, inşallah istediğimizi, arzuladığımızı alıp buraya geliriz. Yavaş yavaş kazanma alışkanlığına sahip olmamız gerekiyor. Takım halinde kırılgan bir yapımız var. Gölü yedikten sonra problemler yaşayabiliyoruz, bunu ortadan kaldırmamız gerekiyor" dedi.

“Hedeflediğimiz tüm puanlara talibiz”

Maçlar sebebiyle oyuncularıyla antrenman fırsatı bulamadığını söyleyen Çimşir, "Bundan sonrasıyla ilgili devam eden süreçte istediğimiz, arzuladığımız, hedeflediğimiz bütün puanlara talip olarak bunları gerçekleştireceğiz. Kısa bir süre oldu. Biz oyuncuları dışardan tanıyorduk ama içeride yakından tanıma fırsatı bulduk. Tek eksiğimiz maçlar sebebiyle oyuncularla antrenman fırsatımız olmuyor. Bu problemi, eksikliği yaşıyoruz. İnşallah onu da en kısa sürede atlatırız" diye konuştu.

“3 haftadan sonra takım istenilen seviyeye gelememiş”

Takımın 2 galibiyetinin olduğunu, galibiyetlerin ise ligin başında rakiplerin eksik olduğu dönemlerde alındığını kaydeden Çimşir, "Konunun oyun tarafı var, dışarı tarafı var. Süreci başından sonuna kadar iyi hesap etmek gerekiyor. Ligde alınan 2 galibiyet var. Bunlar ligin başında ilk 3 haftada alınmış. Transferin devam ettiği süreçte rakiplerin eksik olduğu zamanlarda yapılmış, kazanılmış. Transfer bittikten sonraki süreçle alakalı problemler yaşamaya başlamışız. 3 haftadan sonra moral, motivasyon, fiziksel anlamda istenilen seviyede gözükmemiş. Bunların sebepleri nedir, kadro mühendisliği ne kadar doğru yapılmış bakıldığı zaman olumsuz giden süreç var. Bizle de devam ediyor bu süreç. Geçende söyledim 'Elimizde değnek yok.' 3 maçta, 15 günde her şeyi değiştirebilecek bir ortam gözükmüyor. Yaşananlar bahane değil. Bu bir süreç oyun anlamında, sahadaki organizasyon anlamında değişiklikler yapmaya çalışıyoruz. Bu süreci en az hatayla transfer dönemine kadar sağlıklı şekilde götürme amacındayız” açıklamalarında bulundu.

Çağrı Korkmaz / ERZURUM (İHA)