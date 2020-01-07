Hüseyin Çimşir: 6 günde hazır olmalıyız

Trabzonspor’da Ünal Karaman’la yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Çimşir, devre arası kampında kolları sıvayarak işe hemen başladı. Antalya’da kampın üçüncü günü geride bırakılırken tecrübeli teknik adam işi baştan sıkı tutmaya özen gösteriyor.

‘Herkesin hazır olması gerek’

Yoğun bir programla takımını ikinci yarıya hazırlayan Çimşir, oyuncularıyla baş başa toplantı yaparak bazı konularda açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, kısa bir devre arası kampı yapacaklarını belirterek, ikinci yarıda kendilerini yoğun bir maç trafiğinin beklediğini söyledi. Çimşir, oyuncularına, “Hem Türkiye Kupası hem de Lig maçları olmak üzere peş peşe önemli maçlar oynayacağız. Kampta hazırlanmamız için 6 gün gibi kısa bir süre var. Bu arayı en iyi şekilde tamamlayarak hazır bir halde lige başlamalıyız. Bunun için de herkesin konsantrasyon olarak hazır olması gerekiyor” dedi.

Serkan Hacıoğlu

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