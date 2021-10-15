TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'da sportif direktör Hüseyin Çalhanoğlu, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Geride kalan 7 haftada elde ettikleri sportif başarıya rağmen yönetimsel anlamda yaşanan olumsuzlukların kendisini bu karara mecbur bıraktığını belirten Çalhanoğlu, şu açıklama ile görevine veda etti:

''Sezon başı Ekrem Onuk Hocamızla beraber “Proje Takımı” adı altında göreve geldiğimiz Gümüşhanespor’un sportif direktörlüğü görevimden bugün itibarı ile istifa ettiğimi bütün kamuoyuna üzülerek duyurmak isterim.

Çok farklı hayaller ve hedeflerle çıktığımız bu yolda geride kalan 7 haftada elde ettiğimiz sportif başarıya rağmen yönetimsel anlamda yaşanan olumsuzlukların beni bu karara mecbur bıraktığını belirtmek isterim.

Sezon başı Gümüşhanespor’un kampa götürecek kadrosu bile yokken, Ekrem Hoca ile birlikte mevcut Gümüşhanespor Yönetimi ile görüşerek bir “Proje Takımı” kurmaya karar verdik ve öncelikle çok tecrübeli bir teknik kadro kurduk. Üst düzeyde çalışmış hocalarımızla güzel bir ekip oluşturduk. Diğer taraftan yönetimle yapılan görüşmelerde yurtdışından genç yeteneklerin şehrimizin takımına ve Türk futboluna kazandırılması da hedefimizdi. Yönetim tarafından beğenilen ve kabul gören bu proje için hocamızla birlikte bir yol haritası çizerek ve oyuncularımızla bizzat görüşerek takımı sezon başı kampı için Gümüşhane’de topladık.

Bu kamp sürecinde oyuncuları gözlemleyerek, yola devam etmek istediğimiz oyuncuları yönetimle birlikte seçtik ve ortak bir transfer politikası izledik. Ekrem Hocamızla beraber bu yol haritasını çizerken ve şehrimize kazandıracağımız oyuncuları seçerken aynı zamanda mali tablonun olumsuz etkilenmemesi için de yönetime bir kolaylaştırılmış ödeme planı çıkardık. Yönetim tarafından bu ödeme planı ile ilgili bize yüzde yüz onay verildi ve biz bu şekilde kendilerinden söz alarak bu yola koyulduk.

Ne kadar “Proje Takımı” adı altında kurulmuş olsak da bazı tecrübeli ve bu ligi bilen futbolcu arkadaşlarımızı da takıma dahil etmek zorundaydık. O oyuncuların da hepsiyle bizzat görüşerek kendilerini Gümüşhanespor’da bu projenin bir parçası olmaya davet ettik ve onlar da bizleri kırmayarak bu teklifimizi çok cüzi rakamlara kabul ettiler.

Herkesin bilmesini isterim ki benim Hüseyin Çalhanoğlu olarak bu projede yer almamın tek sebebi Ekrem Hoca’dır. Kendisiyle olan dostluğum ve kendisinin sporcu geçmişine, sporcu kimliğine olan güven ve saygım benim böyle bir görevi üstlenmeme vesile olmuştur.

Biz mevcut Gümüşhanespor Yönetimi ile sezon başı yaptığımız bütün görüşmelerde kendilerine ilerleyen zamanlarda daha farklı, daha büyük projelerimizin olabileceğini de iletmiştik. Bu projelerden birisi de Gümüşhanespor’un şirketleşmesi yani A.Ş olması idi. Bu niyetimiz Gümüşhanespor’un önünü açacak ve daha farklı hedeflere koşmasını sağlayacaktı.

Bu hedeflerimizin arasında kulübümüze yurtdışından genç yetenekler kazandırmak, yurtdışı bağlantılı büyük sponsorluk anlaşmaları yapmak, alt yapı yatırımı ve oyuncu yetiştirip başka takımlara transfer sağlamak, mali tablonun düzeltilmesi ve tabii ki üst lig hedeflerimiz de vardı.

Biz projelerimizde bu kadar uzun vadeli düşünüp, şeffaf olurken ve başarılı bir trend yakalamışken üzülerek belirtmek istiyorum ki zayıf kalındı.

Buradan başta maddi sıkıntılar olmak üzere yaşanılan çok büyük sıkıntılara rağmen dimdik ayakta duran ve mücadele eden bütün sporcu kardeşlerimi canı gönülden kutlamak istiyorum. Her biri çok büyük fedakârlıklar yaparak bugüne kadar idare ettiler ama gelinen noktada içinde bulunulan şartların sporcularımızın da motivasyonunu düşürdüğünü gözlemleyebiliyorum. Her biri iş ahlakından asla ödün vermeyerek çalıştı ve çalışıyor. Sporcularımızın bugüne kadar yaptıkları fedakarlıklara rağmen motivasyonlarını kaybetmemelerinin en önemli sebebi de sportif başarılarına gölge düşürmek istememeleri oldu. Ben de futbolcularımızın aynı zamanda bir ağabeyleri olarak bana karşı olan güvenlerine asla halel getirmedim.

Şahsen elimden geldiği kadar maddi ve manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmamama rağmen kulüp içerisinde oluşan atmosfer ve gelinen nokta sportif direktörlük görevimden istifamı kaçınılmaz kılmıştır.

Dilerim ki her şey bundan sonra başta büyük Gümüşhanespor taraftarının ve sporcu kardeşlerimin gönlünce olsun. Siz onurlu mücadelenizden asla vazgeçmeyin, bu başarı sizin başarınızdır…

Kalın sağlıcakla… Abiniz Hüseyin Çalhanoğlu.''