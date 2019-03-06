Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Alman devi Borussia Dortmund forması giyen 19 yaşındaki Hüseyin Bulut için girişimlerde bulunduğu iddia edildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Hüseyin Bulut'un kariyeri ve futbol yaşantısı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hüseyin Bulut kimdir, kaç yaşında? İşte Hüseyin Bulut hakkında bilinmeyenler ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Hüseyin Bulut kimdir?

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund da forma giyen Hüseyin Bulut sırasıyla U16, U17 ve U19 takımlarında oynadı.

Hüseyin Bulut ayrıca 2015 yılında 6 kez Türikye U16 ve Türkiye U17 Milli Takımlarında forma giydi.

Borussia Dortmund 2 forması giyen 19 yaşındaki futbolcunun kulübü ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.

UEFA Gençlik Ligi'nde bu sezon sadece 2 karşılaşmada forma giyebilen Hüseyin Bulut Borussia Dortmund 2 ile de 4 maçta forma giyerek 1 gol atabildi.