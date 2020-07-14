Süper Lig’de Trabzonspor’u 2-1 mağlup eden Yukatel Denizlispor’da kaleci Hüseyin Altıntaş, "Mutlaka bir galibiyete, nefese ihtiyacımız vardı." dedi. Bu sezon 3. kaleci olarak görev yapan ve Trabzonspor karşısında ilk defa Süper Lig maçına çıkan Hüseyin Altıntaş, basın mensuplarına, önemli bir galibiyet aldıklarını ancak önlerinde 2 maç daha olduğunu söyledi.

Kalan 2 maçı da en iyi sonuçla geçip ligde kalmak istediklerini aktaran Hüseyin Altıntaş, "Koronavirüs pandemisinden sonra zorlu bir süreç geçirdik. Bunu Trabzonspor maçıyla atlattığımız için mutluyuz. Mutlaka bir galibiyete, nefese ihtiyacımız vardı. Bu maç, Trabzonspor maçı oldu. Allah’a şükür ki benim oynadığım maça denk geldi." diye konuştu.