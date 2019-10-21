Hürser Tekinoktay 2. kez kaybetti

Mayıs ayındaki başkanlık seçimlerinde Fikret Orman’la yarışan Hürser Tekinoktay, 2882’ye 1617 oyla rakibine mağlup olmuştu.

Fikret Orman’ın kulübü olağanüstü genel kurula götürmesinin ardından bu kez Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı’yla yarıya giren Tekinoktay, aldığı oy oranıyla 2 rakibinin gerisinde kaldı.

Tekinoktay, 12 sandık sonunda 297 oy aldı. Tecrübeli spor adamı, kongredeki yaptığı konuşmada, “Beşiktaş’a yakışan bir kongre olsun. Saygı duyulan Beşiktaş’ı yeniden hayata geçirmek için aday oldum” ifadelerini kullanmıştı