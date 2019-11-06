Hürriyet’te Ahmet Hakan dönemi

Ahmet Hakan 71 yıldır Türk basınının öncüsü Hürriyet gazetesinin yeni Genel Yayın Yönetmeni oldu.

ÇİZGİMİZİ KORUYACAĞIZ

Hürriyet’in tarafsız, bağımsız çizgisinin korunacağını söyleyen Ahmet Hakan, yeni dönemle ilgili olarak hedefini şöyle açıkladı: “Hedefimiz Hürriyet’in güçlü markasını daha da yukarıya taşımak olacaktır.”

DEMİRÖREN AİLESİ’NDEN TAM DESTEK

Demirören Medya Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Başkan Vekili Meltem Demirören Oktay ve Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören, Hürriyet’te yeni dönemle ilgili olarak bir mesaj yayınladılar.

Mesajda “Hürriyet’in yeni Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın Hürriyet markasına büyük katkı vereceğine inanıyoruz” denilirken Hürriyet’in eski Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar’a da hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.