Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'nin ara transfer döneminde Fenerbahçe 'den kadrosuna kattığı Allahyar Sayyadmanesh, gösterdiği başarılı performanslar ile adından söz ettirmeye başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Allahyar Sayyadmanesh'in oyların yüzde 77,45'ini alarak Nisan ayının futbolcusu seçildiği duyuruldu.

Allahyar Sayyadmanesh'in ödül için Jacob Greaves, Keane Lewis-Potter ve Richie Smallwood ile yarıştığı belirtildi.

Ayın Golü ödülünü de kazandı

Ayın oyuncusu ödülünü kazanan Allahyar Sayyadmanesh ayrıca takımının Cardiff City'ye karşı oyandığı maçta fileleri havalandırarak Ayın Golü ödülünü de kazandı. Bu gol İranlı futbolcunun Hull City forması ile attığı ilk goldü.

Hull City ile 12 maça çıkan 20 yaşındaki futbolcu 1 kez de gol atma başarısı gösterdi.



