Hull City - Leicester City maç sonucu: 0-4

Corendon Airlines Cup’ta Hull City, Premier Lig’in güçlü takımlarından Leicester City’i MKM Stadyumu’nda ağırladı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu, milli futbolcular Ozan Tufan ve Doğukan Sinik'i formasını giydiği Hull City, yeni transferleri ile birlikte tam kadro olarak sezon öncesinde kendi seyircisi önüne çıkmanın heyecanını yaşarken mücadeleyi ise Leicester City 4-0 kazanmayı başardı.

Maça etkili başlayan konuk ekip Leicester City, 29. dakikada Daka'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol sesi çıkmazken 47. dakikada Harvey Barnes ve 51. dakikada Fofana farkı 3'e yükseltti. Maçın skorunu ise 84. dakikada James Maddison belirledi.

Leicester City forması giyen Milli futbolcu Çağlar Söyüncü 45 dakika sahada kalırken, Hull City'de oynayan bir diğer Milli futbolcu Ozan Tufan 70 dakika mücadele etti.

İlk kez düzenleniyor

Hull City CEO'su Jim Rodwell bu yıl ilk kez düzenlenen Corendon Airlines Cup ile ilgili şunları söyledi: "Premier Lig'in güçlü takımlarından Leicester City'i, Corendon Airlines Cup’ta MKM Stadyumu'nda ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Seyahat ve Forma Sponsorumuz Corendon Airlines’ı da özel konuklarımız olarak ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Sezon öncesi hazırlık dönemimiz için çok önemli olan maçımıza sponsor olarak, güçlü iş birliğimizi geliştirmeleri harika oldu.”

Son yıllarda hem Türkiye’de hem yurt dışında spor takımlarına ve spor organizasyonlarına verdiği desteklerle spora değer katan Corendon Airlines’ın Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, MKM Stadyumu’nda düzenlenen Corendon Airlines Cup sponsorluğu için: "İki güçlü ve köklü İngiltere takımı olan Hull City ve Leicester City arasında oynanacak bu dostluk maçına sponsor olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Hull City ile mayıs ayında başlayan ve kısa sürede büyüyen ortaklığımızla birlikte şu anda İngiltere’de evimiz olarak kucakladığımız MKM Stadyumu'nda olmak bizim için heyecan verici olacak. MKM Stadyumu’nda ilk kez düzenlenecek olan Corendon Airlines Cup’ın gelenekselleşerek her yıl yapılmasını umuyoruz." dedi.

Hull City ve Corendon Airlines, iş birliği kapsamı genişliyor

Corendon Airlines, Hull City’nin Acun Ilıcalı tarafından satın alınmasından bu yana kulübün beraber çalıştığı ilk Türk menşeili marka olma özelliğini taşıyor. Mayıs ayında iş birliği anlaşmasını duyuran Hull City ve Corendon Airlines Yönetimi, kulübün ulaşım ihtiyaçlarının yanı sıra özel olarak tasarlanan Hull City uçağı ile Hull City taraftarlarını da Türkiye’ye götürmeyi planlıyor.

1 Temmuz’da Hull City’nin A Takım forma sponsoru olarak iş birliğini geliştiren Corendon Airlines, Hull City’nin sahası MKM Stadyum’daki görsel varlığı ile İngiltere’deki marka imajının pekiştirmeyi hedefliyor.

Corendon Airlines sponsorluğunda 20 Temmuz’da ilk kez düzenlenen Corendon Airlines Cup ile Hull City, sezon öncesindeki hazırlıklarını MKM Stadyumu’nda kendi seyircisi önünde oynayarak tamamlayacak.