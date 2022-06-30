Hull City açıkladı! Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacak

Bu sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesi nedeniyle sezonu erken açan Fenerbahçe 'de hazırlık maçları büyük önem taşıyor. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bugüne kadar Shkupi, Tirana ve Al-Shamal takımları 3 hazırlık maçı yapan Fenerbahçe'de yarın Avusturya’nın Graz şehri yakınlarında Bad Radkersburg bölgesinde kampa girecek.

Fenerbahçe bu sırada 2 Temmuz Cumartesi günü yerel saat ile 18.30’da Sırbistan ekibi FK Partizan ile; 6 Temmuz Çarşamba günü 18.30’da Macaristan temsilcisi Mol Fehervar ile karşı karşıya gelecek. 7 Temmuz tarihine kadar sürecek kampın ardından Sarı Lacivertliler yurda dönecek.

İngiltere Chmapionship takımlarından Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 10 Temmuz'da Fenerbahçe ile Sakarya Atatürk Stadyumu'nda hazırlık maçı oynayacağını duyurdu.







