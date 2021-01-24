Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transferin en sıcak ismi Hulk olarak görülüyor. Brezilyalı golcü için yapılan teklifin sonucu beklenirken, sosyal medyadan heyecanlandıran bir hamle geldi.

Ligde Göztepe'yi 2-1'lik skorla yenen Beşiktaş'ta Josef Instagram'dan bir gönderi paylaştı. Hulk da bu gönderiyi beğenince kısa zamanda sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Josef sosyal medya mesajında, "Geriye düşmemize rağmen takım halinde mücadeleyi son ana kadar bırakmadık. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bizim için çok önemli 3 puan. Aynı inançla, aynı hırsla yolumuza devam ediyoruz. Haydi!!" ifadelerine yer verdi.

Birlikte forma giymişlerdi

Josef de Souza ve Hulk, 2010-12 yılları arasında birlikte Porto forması giymişlerdi.